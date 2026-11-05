NASDAQ Composite Index-Papier Universal Display-Aktie: So viel Verlust hätte ein Universal Display-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investmentbeispiel

05.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Universal Display-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Universal Display-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Universal Display-Papiers betrug an diesem Tag 174,35 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Universal Display-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,736 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 04.11.2026 513,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 89,57 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 48,63 Prozent.

Der Börsenwert von Universal Display belief sich jüngst auf 4,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net