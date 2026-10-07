NASDAQ Composite Index-Papier US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine US Global Investors-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen US Global Investors-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem US Global Investors-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 2,69 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3.717,472 US Global Investors-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10.855,02 USD, da sich der Wert eines US Global Investors-Anteils am 06.10.2026 auf 2,92 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 8,55 Prozent.
Jüngst verzeichnete US Global Investors eine Marktkapitalisierung von 35,53 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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