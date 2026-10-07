NASDAQ Composite Index-Papier US Global Investors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine US Global Investors-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Lukrative US Global Investors-Anlage?

07.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen US Global Investors-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem US Global Investors -Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 2,69 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3.717,472 US Global Investors-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10.855,02 USD, da sich der Wert eines US Global Investors-Anteils am 06.10.2026 auf 2,92 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 8,55 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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