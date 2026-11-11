NASDAQ Composite Index-Papier US Global Investors-Aktie: So viel hätte eine Investition in US Global Investors von vor 3 Jahren gekostet
Vor Jahren in US Global Investors eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
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Vor 3 Jahren wurde das US Global Investors-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der US Global Investors-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2,76 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 362,319 US Global Investors-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 927,54 USD, da sich der Wert eines US Global Investors-Anteils am 10.11.2026 auf 2,56 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 7,25 Prozent.
Zuletzt verbuchte US Global Investors einen Börsenwert von 31,48 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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