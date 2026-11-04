NASDAQ Composite Index-Papier US Global Investors-Aktie: So viel hätten Anleger an einem US Global Investors-Investment von vor einem Jahr verdient

Profitables US Global Investors-Investment?

04.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in US Global Investors-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die US Global Investors-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,42 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41,322 US Global Investors-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 2,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 111,36 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,36 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte US Global Investors einen Börsenwert von 32,98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net