NASDAQ Composite Index-Papier Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Washington Federal von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Washington Federal eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Washington Federal-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 26,91 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Washington Federal-Aktie investiert, befänden sich nun 371,609 Washington Federal-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Washington Federal-Aktien wären am 24.11.2026 10.111,48 USD wert, da der Schlussstand 27,21 USD betrug. Mit einer Performance von +1,11 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am Markt war Washington Federal jüngst 2,01 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Washington Federal
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Washington Federal
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen