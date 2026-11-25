Frühes Investment

Vor Jahren in Washington Federal eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Washington Federal -Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 26,91 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Washington Federal-Aktie investiert, befänden sich nun 371,609 Washington Federal-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Washington Federal-Aktien wären am 24.11.2026 10.111,48 USD wert, da der Schlussstand 27,21 USD betrug. Mit einer Performance von +1,11 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Washington Federal

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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