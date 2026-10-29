NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Woodward von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Woodward-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 3 Jahren wurden Woodward-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Woodward-Papier letztlich bei 119,47 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 83,703 Woodward-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2026 auf 304,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25.450,74 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 154,51 Prozent.
Der Börsenwert von Woodward belief sich zuletzt auf 17,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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