Investmentbeispiel

Vor Jahren in Woodward eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurden Woodward -Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Woodward-Papier bei 132,99 USD. Bei einem Woodward-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,752 Woodward-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 344,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 258,81 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 158,81 Prozent zugenommen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Woodward

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Woodward

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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