NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Woodward von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Woodward eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 3 Jahren wurden Woodward-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Woodward-Papier bei 132,99 USD. Bei einem Woodward-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,752 Woodward-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 344,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 258,81 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 158,81 Prozent zugenommen.
Am Markt war Woodward jüngst 19,77 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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