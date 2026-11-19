NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Woodward von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Woodward eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Am 19.11.2025 wurden Woodward-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Woodward-Aktie bei 259,41 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 38,549 Woodward-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Woodward-Papiere wären am 18.11.2026 12.299,83 USD wert, da der Schlussstand 319,07 USD betrug. Damit wäre die Investition um 23,00 Prozent gestiegen.
Woodward erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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