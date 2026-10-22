NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Woodward-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Woodward-Aktie Anlegern gebracht.
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Am 22.10.2025 wurde die Woodward-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 247,40 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Woodward-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,042 Woodward-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.314,27 USD, da sich der Wert eines Woodward-Anteils am 21.10.2026 auf 325,15 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 31,43 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Woodward zuletzt 19,06 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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