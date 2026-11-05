NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel hätte eine Investition in Woodward von vor 5 Jahren abgeworfen

Performance im Blick

05.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Woodward-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Woodward-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 120,52 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,830 Woodward-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Woodward-Aktien wären am 04.11.2026 270,80 USD wert, da der Schlussstand 326,37 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 170,80 Prozent vermehrt.

Woodward wurde am Markt mit 19,61 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net