NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Woodward von vor 3 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Woodward-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Woodward-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Woodward-Papier bei 107,45 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 93,067 Woodward-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 369,78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34.414,15 USD wert. Das entspricht einem Plus von 244,14 Prozent.
Woodward markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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