DAX24.456 +1,3%Est505.929 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,34 ±-0,0%Nas26.610 +0,8%Bitcoin69.144 +2,2%Euro1,1680 -0,3%Öl105,5 -0,2%Gold4.681 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Intel 855681 RENK RENK73 Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt kräftig zu -- US-Börsen steigen - Techwerte mit neuen Rekorden -- Cisco mit Gewinnsprung und Rekordumsatz -- BMW, NVIDIA, Infineon, Alibaba, Marvell, Rheinmetall, Siemens im Fokus
Top News
Cisco-Aktie im Aufwind: Gewinnsprung und Rekordumsatz - Optimistischer Ausblick auf Hyperscaler-Geschäft Cisco-Aktie im Aufwind: Gewinnsprung und Rekordumsatz - Optimistischer Ausblick auf Hyperscaler-Geschäft
Alphabet, Sandisk & Co.: Experte warnt vor drei überhitzten Aktien - und nennt diese Alternativen Alphabet, Sandisk & Co.: Experte warnt vor drei überhitzten Aktien - und nennt diese Alternativen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Woodward-Investition

NASDAQ Composite Index-Papier Woodward-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Woodward von vor 3 Jahren verdient

14.05.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in Woodward-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Woodward Inc.
306,40 EUR 3,50 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Woodward-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Woodward-Papier bei 107,45 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 93,067 Woodward-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 369,78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34.414,15 USD wert. Das entspricht einem Plus von 244,14 Prozent.

Woodward markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Woodward und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Woodward Inc.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Woodward Inc.

DatumRatingAnalyst
02.04.2019Woodward OutperformBarrington Research
09.11.2018Woodward OutperformBarrington Research
29.03.2018Woodward Equal WeightBarclays Capital
19.01.2017Woodward HoldSunTrust
16.09.2016Woodward Mkt PerformBarrington Research
DatumRatingAnalyst
02.04.2019Woodward OutperformBarrington Research
09.11.2018Woodward OutperformBarrington Research
15.07.2016Woodward BuyMaxim Group
11.11.2015Woodward BuyMaxim Group
15.01.2015Woodward BuyMaxim Group
DatumRatingAnalyst
29.03.2018Woodward Equal WeightBarclays Capital
19.01.2017Woodward HoldSunTrust
16.09.2016Woodward Mkt PerformBarrington Research
15.11.2006Update Woodward Governor Co.: Market PerformFriedman, Billings Ramsey & Co
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Woodward Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen