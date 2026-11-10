NASDAQ Composite Index-Papier WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WSFS Financial von vor 10 Jahren eingefahren

Frühes Investment

10.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen WSFS Financial-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 10.11.2016 wurde die WSFS Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 39,40 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 253,807 WSFS Financial-Aktien im Depot. Die gehaltenen WSFS Financial-Aktien wären am 09.11.2026 20.276,65 USD wert, da der Schlussstand 79,89 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +102,77 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von WSFS Financial bezifferte sich zuletzt auf 3,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net