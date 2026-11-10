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Frühes Investment

NASDAQ Composite Index-Papier WSFS Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WSFS Financial von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen WSFS Financial-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
WSFS Financial Corp.
70.00 EUR 0.50 EUR 0.72 %
Charts | News | Analysen

Am 10.11.2016 wurde die WSFS Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 39,40 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 253,807 WSFS Financial-Aktien im Depot. Die gehaltenen WSFS Financial-Aktien wären am 09.11.2026 20.276,65 USD wert, da der Schlussstand 79,89 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +102,77 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von WSFS Financial bezifferte sich zuletzt auf 3,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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WSFS Financial Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für WSFS Financial nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
25.10.06 Update WSFS Financial Corp.: Buy Ferris Baker Watts
28.04.05 Update WSFS Financial Corp.: Outperform Friedman, Billings Ramsey & Co
27.04.05 Update WSFS Financial Corp.: Outperform Keefe Bruyette

Information

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