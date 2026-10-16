NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zions Bancorporation von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Zions Bancorporation-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Vor 3 Jahren wurden Zions Bancorporation-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Zions Bancorporation-Anteile an diesem Tag 35,92 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 278,396 Zions Bancorporation-Aktien. Die gehaltenen Zions Bancorporation-Papiere wären am 15.10.2026 17.541,76 USD wert, da der Schlussstand 63,01 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 75,42 Prozent gesteigert.
Am Markt war Zions Bancorporation jüngst 9,03 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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