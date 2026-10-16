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Profitabler Zions Bancorporation-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zions Bancorporation von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Zions Bancorporation-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zions Bancorporation
56.00 EUR 1.00 EUR 1.82 %
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Vor 3 Jahren wurden Zions Bancorporation-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Zions Bancorporation-Anteile an diesem Tag 35,92 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 278,396 Zions Bancorporation-Aktien. Die gehaltenen Zions Bancorporation-Papiere wären am 15.10.2026 17.541,76 USD wert, da der Schlussstand 63,01 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 75,42 Prozent gesteigert.

Am Markt war Zions Bancorporation jüngst 9,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
07.09.18 Zions Bancorporation Neutral UBS AG
15.05.18 Zions Bancorporation Neutral Wedbush Morgan Securities Inc.
27.02.18 Zions Bancorporation Buy B. Riley FBR, Inc.
02.01.18 Zions Bancorporation Overweight Barclays Capital
24.10.17 Zions Bancorporation Overweight Barclays Capital

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