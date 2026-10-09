NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zions Bancorporation von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Zions Bancorporation-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Zions Bancorporation-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 55,83 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 17,912 Zions Bancorporation-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.123,59 USD, da sich der Wert einer Zions Bancorporation-Aktie am 08.10.2026 auf 62,73 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 12,36 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Zions Bancorporation einen Börsenwert von 9,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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