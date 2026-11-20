Lohnendes Zions Bancorporation-Investment?

Vor Jahren Zions Bancorporation-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 20.11.2021 wurden Zions Bancorporation-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Zions Bancorporation-Papier 65,41 USD wert. Bei einem Zions Bancorporation-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,288 Zions Bancorporation-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 951,54 USD, da sich der Wert eines Zions Bancorporation-Anteils am 19.11.2026 auf 62,24 USD belief. Mit einer Performance von -4,85 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Zions Bancorporation belief sich jüngst auf 9,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net