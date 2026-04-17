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Dividendenausschüttung

NASDAQ Composite Index-Titel 1st Source-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet 1st Source Anlegern eine Freude

24.04.26 16:36 Uhr
NASDAQ Composite Index-Titel 1st Source-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet 1st Source Anlegern eine Freude | finanzen.net

1st Source-Anleger aufpasst: So hoch fällt die 1st Source-Dividendenausschüttung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1st Source Corp.
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Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert 1st Source am 23.04.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,52 USD zu zahlen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 8,57 Prozent. Die Gesamtausschüttung von 1st Source beträgt 38,43 Mio. USD. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 8,56 Prozent.

1st Source-Stockdividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss ging die 1st Source-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 73,90 USD aus dem Handel. Für das Jahr 2025 weist die 1st Source-Aktie eine Dividendenrendite von 2,43 Prozent auf. Die Dividendenrendite kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 2,40 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite und Kursentwicklung im Vergleich

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von 1st Source via NASDAQ 55,35 Prozent erhöht. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Verbesserung von 80,60 Prozent statt.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel 1st Source

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,61 USD. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 2,17 Prozent fallen.

Wichtigste Eckdaten von 1st Source

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens 1st Source beträgt aktuell 1,786 Mrd. USD. Das 1st Source-KGV beläuft sich aktuell auf 9,67. Der Umsatz von 1st Source betrug in 2025 598,630 Mio. USD. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 6,41 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

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