NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: AAON streicht Dividende zusammen
Es wurde beschlossen, Anlegern eine Dividende auszuschütten.
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Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier AAON am 12.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,40 USD beschlossen. Damit wurde die AAON-Dividende im Vorjahresvergleich um 4,76 Prozent dezimiert. Somit vergütet AAON die Aktionäre insgesamt mit 32,60 Mio. USD. Damit wurde die AAON-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 25,00 Prozent erhöht.
AAON-Dividendenrendite
Am Tag der Hauptversammlung ging das AAON-Papier via NASDAQ bei einem Wert von 133,66 USD aus dem Geschäft. AAON weist für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 0,52 Prozent auf. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0,36 Prozent.
AAON-Aktienkurs vs. reale Rendite
Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der AAON-Aktienkurs via NASDAQ 112,21 Prozent nach oben entwickelt. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 114,29 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.
Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie AAON
Folglich würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen ohne Veränderung bleiben. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 0,30 Prozent zurückgehen.
AAON-Kerndaten
Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens AAON beläuft sich aktuell auf 11,597 Mrd. USD. Das AAON-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 58,90. Im Jahr 2025 erwirtschaftete AAON einen Umsatz von 1,442 Mrd.USD sowie ein EPS von 1,29 USD.
Redaktion finanzen.net
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