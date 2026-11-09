DAX 26.234 +1,6%ESt50 6.285 +1,9%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 9,83 -1,7%Nas 25.163 +2,4%Bitcoin 66.911 -0,3%Euro 1,1196 +0,5%Öl 94,3 -4,1%Gold 4.115 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Performance im Blick

NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AAON-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AAON-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AAON Inc.
51.02 EUR 2.31 EUR 4.74 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden AAON-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die AAON-Aktie an diesem Tag 19,87 USD wert. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AAON-Aktie investiert, befänden sich nun 503,356 AAON-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 28.786,91 USD, da sich der Wert einer AAON-Aktie am 06.11.2026 auf 57,19 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 187,87 Prozent gesteigert.

AAON wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,73 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle AAON Aktie News

Werbung

AAON Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AAON nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
03.02.15 AAON Neutral D.A. Davidson & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.