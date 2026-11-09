NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AAON-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Performance im Blick

09.11.26 16:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AAON-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden AAON-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die AAON-Aktie an diesem Tag 19,87 USD wert. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AAON-Aktie investiert, befänden sich nun 503,356 AAON-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 28.786,91 USD, da sich der Wert einer AAON-Aktie am 06.11.2026 auf 57,19 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 187,87 Prozent gesteigert.

AAON wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,73 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net