NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AAON-Investment von vor 3 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in AAON-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem AAON-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der AAON-Aktie betrug an diesem Tag 63,54 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 15,738 AAON-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.183,66 USD, da sich der Wert eines AAON-Papiers am 20.11.2026 auf 75,21 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18,37 Prozent angezogen.
AAON erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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