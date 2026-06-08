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AAON-Investment

NASDAQ Composite Index-Titel AAON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AAON-Investment von vor 5 Jahren verdient

15.06.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in AAON eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AAON Inc.
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Das AAON-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des AAON-Papiers betrug an diesem Tag 42,60 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 234,742 AAON-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 29.856,81 USD, da sich der Wert eines AAON-Papiers am 12.06.2026 auf 127,19 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 198,57 Prozent vermehrt.

Am Markt war AAON jüngst 10,43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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