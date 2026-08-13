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NASDAQ Composite Index-Titel Abbott Laboratories-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Abbott Laboratories von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Abbott Laboratories-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Abbott Laboratories
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Vor 1 Jahr wurde das Abbott Laboratories-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Abbott Laboratories-Anteile betrug an diesem Tag 132,44 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Abbott Laboratories-Aktie investiert hat, hat nun 0,755 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Abbott Laboratories-Papiers auf 114,43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86,40 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13,60 Prozent verringert.

Insgesamt war Abbott Laboratories zuletzt 194,86 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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27.08.20 Abbott Laboratories Sell Goldman Sachs Group Inc.
16.10.18 Abbott Laboratories Overweight Barclays Capital
25.01.18 Abbott Laboratories Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.12.17 Abbott Laboratories Outperform BMO Capital Markets
19.10.17 Abbott Laboratories Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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