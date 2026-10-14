NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Adobe-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Adobe-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Adobe-Anteile bei 548,76 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in die Adobe-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,822 Adobe-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.10.2026 auf 236,28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 430,57 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 56,94 Prozent.
Jüngst verzeichnete Adobe eine Marktkapitalisierung von 91,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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