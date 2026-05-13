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Profitabler ADTRAN-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Titel ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein ADTRAN-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

14.05.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in ADTRAN-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ADTRAN Holdings Inc
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem ADTRAN-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die ADTRAN-Aktie an diesem Tag 20,05 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das ADTRAN-Papier investiert hätte, hätte er nun 49,875 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 786,53 USD, da sich der Wert eines ADTRAN-Papiers am 13.05.2026 auf 15,77 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 21,35 Prozent vermindert.

ADTRAN markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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