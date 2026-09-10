NASDAQ Composite Index-Titel ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ADTRAN von vor 10 Jahren bedeutet
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen ADTRAN-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem ADTRAN-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die ADTRAN-Aktie letztlich bei 18,36 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,447 ADTRAN-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (7,20 USD), wäre das Investment nun 39,22 USD wert. Mit einer Performance von -60,78 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
ADTRAN wurde am Markt mit 616,25 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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