Frühe Anlage

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ADTRAN-Aktie Anlegern gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit ADTRAN -Anteilen statt. Der Schlusskurs des ADTRAN-Papiers betrug an diesem Tag 20,60 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in ADTRAN-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 485,437 ADTRAN-Aktien. Die gehaltenen ADTRAN-Anteile wären am 25.11.2026 2.140,78 USD wert, da der Schlussstand 4,41 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 78,59 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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