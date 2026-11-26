NASDAQ Composite Index-Titel ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ADTRAN von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ADTRAN-Aktie Anlegern gebracht.
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit ADTRAN-Anteilen statt. Der Schlusskurs des ADTRAN-Papiers betrug an diesem Tag 20,60 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in ADTRAN-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 485,437 ADTRAN-Aktien. Die gehaltenen ADTRAN-Anteile wären am 25.11.2026 2.140,78 USD wert, da der Schlussstand 4,41 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 78,59 Prozent verringert.
Der Marktwert von ADTRAN betrug jüngst 351,57 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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