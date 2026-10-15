NASDAQ Composite Index-Titel ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte eine ADTRAN-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen ADTRAN-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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ADTRAN-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das ADTRAN-Papier an diesem Tag 9,25 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.081,081 ADTRAN-Aktien. Die gehaltenen ADTRAN-Papiere wären am 14.10.2026 7.178,38 USD wert, da der Schlussstand 6,64 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 28,22 Prozent verkleinert.
Am Markt war ADTRAN jüngst 567,82 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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