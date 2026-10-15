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Rentabler ADTRAN-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Titel ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte eine ADTRAN-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen ADTRAN-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ADTRAN Holdings Inc
5.71 EUR -0.32 EUR -5.25 %
Charts | News | Analysen

ADTRAN-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das ADTRAN-Papier an diesem Tag 9,25 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.081,081 ADTRAN-Aktien. Die gehaltenen ADTRAN-Papiere wären am 14.10.2026 7.178,38 USD wert, da der Schlussstand 6,64 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 28,22 Prozent verkleinert.

Am Markt war ADTRAN jüngst 567,82 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
26.02.26 ADTRAN Buy Warburg Research
08.11.24 ADTRAN Buy Warburg Research
07.08.24 ADTRAN Buy Warburg Research
08.05.24 ADTRAN Buy Warburg Research
28.02.24 ADTRAN Buy Warburg Research

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