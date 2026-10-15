NASDAQ Composite Index-Titel ADTRAN-Aktie: So viel Verlust hätte eine ADTRAN-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Rentabler ADTRAN-Einstieg?

15.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen ADTRAN-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

ADTRAN -Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das ADTRAN-Papier an diesem Tag 9,25 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.081,081 ADTRAN-Aktien. Die gehaltenen ADTRAN-Papiere wären am 14.10.2026 7.178,38 USD wert, da der Schlussstand 6,64 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 28,22 Prozent verkleinert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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