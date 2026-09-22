NASDAQ Composite Index-Titel Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor 3 Jahren eingebracht

Agilysys-Anlage im Blick

22.09.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Agilysys-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 3 Jahren wurde die Agilysys -Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Agilysys-Aktie betrug an diesem Tag 66,55 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in Agilysys-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,026 Agilysys-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Agilysys-Papiers auf 100,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.506,39 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 50,64 Prozent erhöht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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