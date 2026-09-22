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Agilysys-Anlage im Blick

NASDAQ Composite Index-Titel Agilysys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Agilysys von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Agilysys-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Agilysys Inc.
86.50 EUR -1.00 EUR -1.14 %
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Vor 3 Jahren wurde die Agilysys-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Agilysys-Aktie betrug an diesem Tag 66,55 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in Agilysys-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,026 Agilysys-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Agilysys-Papiers auf 100,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.506,39 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 50,64 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Agilysys betrug jüngst 2,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
27.06.18 Agilysys Buy Maxim Group
21.04.05 Update Agilysys Inc.: Underperform Raymond James

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