Lohnende Alliance Resource Partners LP-Investition?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Alliance Resource Partners LP-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Alliance Resource Partners LP-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Alliance Resource Partners LP-Anteile bei 10,23 USD. Wer vor 5 Jahren 1.000 USD in die Alliance Resource Partners LP-Aktie investiert hat, hat nun 97,752 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 24,51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.395,41 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 139,54 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Alliance Resource Partners LP bezifferte sich zuletzt auf 3,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net