Alliance Resource Partners LP-Investition im Blick

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Alliance Resource Partners LP gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Alliance Resource Partners LP-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Alliance Resource Partners LP-Anteile bei 22,50 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in das Alliance Resource Partners LP-Papier investiert hätte, hätte er nun 444,444 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10.231,11 USD, da sich der Wert einer Alliance Resource Partners LP-Aktie am 25.11.2026 auf 23,02 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 2,31 Prozent vermehrt.

Alliance Resource Partners LP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,95 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net