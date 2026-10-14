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Profitables Alphabet A (ex Google)-Investment?

NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Alphabet A (ex Google)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
318.15 EUR 2.25 EUR 0.71 %
Charts | News | Analysen

Am 14.10.2021 wurde die Alphabet A (ex Google)-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Alphabet A (ex Google)-Aktie an diesem Tag bei 141,15 USD. Wer vor 5 Jahren 1.000 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investiert hat, hat nun 7,085 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.506,39 USD, da sich der Wert eines Alphabet A (ex Google)-Papiers am 13.10.2026 auf 353,78 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 150,64 Prozent gleich.

Alphabet A (ex Google) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,28 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Alphabet A (ex Google) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet A (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets

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