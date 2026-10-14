NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Alphabet A (ex Google)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Am 14.10.2021 wurde die Alphabet A (ex Google)-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Alphabet A (ex Google)-Aktie an diesem Tag bei 141,15 USD. Wer vor 5 Jahren 1.000 USD in die Alphabet A (ex Google)-Aktie investiert hat, hat nun 7,085 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.506,39 USD, da sich der Wert eines Alphabet A (ex Google)-Papiers am 13.10.2026 auf 353,78 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 150,64 Prozent gleich.
Alphabet A (ex Google) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,28 Bio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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