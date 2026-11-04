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Alphabet A (ex Google)-Performance

NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet A (ex Google)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
262.40 EUR 12.15 EUR 4.86 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Alphabet A (ex Google)-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 129,10 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,746 Alphabet A (ex Google)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Alphabet A (ex Google)-Papiers auf 280,03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.169,09 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 116,91 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Alphabet A (ex Google) belief sich zuletzt auf 3,41 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Alphabet A (ex Google) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet A (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
02.11.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 Alphabet A (ex Google) Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.10.26 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Alphabet A (ex Google) Neutral UBS AG
29.10.26 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets

Information

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