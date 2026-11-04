NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet A (ex Google)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Alphabet A (ex Google)-Performance

04.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Alphabet A (ex Google)-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 129,10 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,746 Alphabet A (ex Google)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Alphabet A (ex Google)-Papiers auf 280,03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.169,09 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 116,91 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Alphabet A (ex Google) belief sich zuletzt auf 3,41 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net