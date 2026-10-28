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Alphabet A (ex Google)-Anlage im Blick

NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet A (ex Google)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Alphabet A (ex Google)-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
290.25 EUR 2.30 EUR 0.80 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Alphabet A (ex Google)-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 267,47 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,374 Alphabet A (ex Google)-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 119,86 USD, da sich der Wert einer Alphabet A (ex Google)-Aktie am 27.10.2026 auf 320,58 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19,86 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet A (ex Google) bezifferte sich zuletzt auf 3,93 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Alphabet A (ex Google) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet A (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.10.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Alphabet A (ex Google) Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Alphabet A (ex Google) Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Alphabet A (ex Google) Overweight JP Morgan Chase & Co.

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