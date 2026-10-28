NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet A (ex Google)-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Alphabet A (ex Google)-Aktien gewesen.
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Alphabet A (ex Google)-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 267,47 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,374 Alphabet A (ex Google)-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 119,86 USD, da sich der Wert einer Alphabet A (ex Google)-Aktie am 27.10.2026 auf 320,58 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19,86 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet A (ex Google) bezifferte sich zuletzt auf 3,93 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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