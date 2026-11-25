NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alphabet A (ex Google) von vor einem Jahr gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Alphabet A (ex Google)-Investment gewesen.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Alphabet A (ex Google)-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Alphabet A (ex Google)-Papier bei 323,44 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das Alphabet A (ex Google)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,092 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 862,76 USD, da sich der Wert eines Alphabet A (ex Google)-Anteils am 24.11.2026 auf 279,05 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 13,72 Prozent.
Der Börsenwert von Alphabet A (ex Google) belief sich jüngst auf 3,45 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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