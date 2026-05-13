NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet C (ex Google) von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alphabet C (ex Google)-Aktie Anlegern gebracht.
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Vor 3 Jahren wurde die Alphabet C (ex Google)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 117,92 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Alphabet C (ex Google)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8,480 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Alphabet C (ex Google)-Aktien wären am 13.05.2026 3.383,99 USD wert, da der Schlussstand 399,04 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 238,40 Prozent.
Der Börsenwert von Alphabet C (ex Google) belief sich jüngst auf 4,64 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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