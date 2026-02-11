NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Superconductor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Rentable American Superconductor-Investition?

So viel hätten Anleger mit einem frühen American Superconductor-Investment verdienen können.

Am 16.02.2023 wurden American Superconductor-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die American Superconductor-Anteile bei 5,88 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das American Superconductor-Papier investiert hätte, hätte er nun 170,068 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 13.02.2026 5.826,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34,26 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 482,65 Prozent erhöht.

Insgesamt war American Superconductor zuletzt 1,63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net