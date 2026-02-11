DAX24.860 -0,2%Est505.989 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8100 -0,6%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.612 -0,5%Euro1,1856 -0,1%Öl68,26 +0,8%Gold4.974 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Wall Street bleibt geschlossen -- Tesla: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Anzeige -- VW, SAP, TUI, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Krypto, Alphabet, Palantir, Zalando im Fokus
Top News
Denali Therapeutics: Morgan Stanley sieht bis zu 113 % Kurspotenzial! Denali Therapeutics: Morgan Stanley sieht bis zu 113 % Kurspotenzial!
Bitcoin-ETFs unter Druck: Massive Abflüsse - Institutionelle Investoren auf dem Rückzug Bitcoin-ETFs unter Druck: Massive Abflüsse - Institutionelle Investoren auf dem Rückzug
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Rentable American Superconductor-Investition?

NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Superconductor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

16.02.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen American Superconductor-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Superconductor Corp
28,75 EUR 2,05 EUR 7,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 16.02.2023 wurden American Superconductor-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die American Superconductor-Anteile bei 5,88 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in das American Superconductor-Papier investiert hätte, hätte er nun 170,068 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 13.02.2026 5.826,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34,26 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 482,65 Prozent erhöht.

Insgesamt war American Superconductor zuletzt 1,63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: American Superconductor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf American Superconductor

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf American Superconductor

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu American Superconductor Corp

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu American Superconductor Corp

DatumRatingAnalyst
06.07.2018American Superconductor NeutralB. Riley FBR, Inc.
21.07.2017American Superconductor Mkt PerformFBR & Co.
28.04.2017American Superconductor BuyRodman & Renshaw, LLC
28.04.2017American Superconductor OutperformFBR & Co.
19.05.2016American Superconductor OutperformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
28.04.2017American Superconductor BuyRodman & Renshaw, LLC
28.04.2017American Superconductor OutperformFBR & Co.
19.05.2016American Superconductor OutperformFBR Capital
13.01.2016American Superconductor BuyRodman & Renshaw, LLC
17.03.2011American Superconductor buyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.07.2018American Superconductor NeutralB. Riley FBR, Inc.
21.07.2017American Superconductor Mkt PerformFBR & Co.
04.07.2011American Superconductor holdCitigroup Corp.
07.04.2011American Superconductor holdCitigroup Corp.
07.04.2011American Superconductor equal-weightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.01.2009American Superconductor neues KurszielRBC Capital Markets
11.06.2008American Superconductor neues KurszielRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für American Superconductor Corp nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen