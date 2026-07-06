NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Superconductor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen American Superconductor-Investment verdienen können.
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American Superconductor-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die American Superconductor-Aktie bei 15,49 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 64,558 American Superconductor-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der American Superconductor-Aktie auf 35,96 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.321,50 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 132,15 Prozent zugenommen.
Alle American Superconductor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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American Superconductor Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.07.18
|American Superconductor Neutral
|B. Riley FBR, Inc.
|21.07.17
|American Superconductor Mkt Perform
|FBR & Co.
|28.04.17
|American Superconductor Buy
|Rodman & Renshaw, LLC
|28.04.17
|American Superconductor Outperform
|FBR & Co.
|19.05.16
|American Superconductor Outperform
|FBR Capital