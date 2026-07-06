NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Superconductor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Rentables American Superconductor-Investment?

13.07.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen American Superconductor-Investment verdienen können.

American Superconductor-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die American Superconductor-Aktie bei 15,49 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 64,558 American Superconductor-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der American Superconductor-Aktie auf 35,96 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.321,50 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 132,15 Prozent zugenommen.

Alle American Superconductor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net