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NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Superconductor-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die American Superconductor-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Superconductor Corp
22.87 EUR 0.73 EUR 3.30 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurde das American Superconductor-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen American Superconductor-Anteile an diesem Tag bei 6,22 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Superconductor-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 160,772 American Superconductor-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 4.038,59 USD, da sich der Wert eines American Superconductor-Anteils am 23.10.2026 auf 25,12 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 303,86 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von American Superconductor bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
06.07.18 American Superconductor Neutral B. Riley FBR, Inc.
21.07.17 American Superconductor Mkt Perform FBR & Co.
28.04.17 American Superconductor Buy Rodman & Renshaw, LLC
28.04.17 American Superconductor Outperform FBR & Co.
19.05.16 American Superconductor Outperform FBR Capital

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