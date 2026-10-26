NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Superconductor-Investment von vor 3 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die American Superconductor-Aktie Anlegern gebracht.
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Vor 3 Jahren wurde das American Superconductor-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen American Superconductor-Anteile an diesem Tag bei 6,22 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Superconductor-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 160,772 American Superconductor-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 4.038,59 USD, da sich der Wert eines American Superconductor-Anteils am 23.10.2026 auf 25,12 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 303,86 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von American Superconductor bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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