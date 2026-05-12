NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Superconductor von vor 5 Jahren verdient

Hochrechnung

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die American Superconductor-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden American Superconductor-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das American Superconductor-Papier bei 14,31 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die American Superconductor-Aktie investiert hätte, hätte er nun 698,812 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 15.05.2026 auf 55,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38.476,59 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 284,77 Prozent zugenommen.

Insgesamt war American Superconductor zuletzt 2,63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net