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NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Superconductor von vor 5 Jahren verdient

18.05.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die American Superconductor-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Superconductor Corp
44,36 EUR -0,14 EUR -0,31%
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Heute vor 5 Jahren wurden American Superconductor-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das American Superconductor-Papier bei 14,31 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die American Superconductor-Aktie investiert hätte, hätte er nun 698,812 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 15.05.2026 auf 55,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38.476,59 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 284,77 Prozent zugenommen.

Insgesamt war American Superconductor zuletzt 2,63 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: American Superconductor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

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06.07.2018American Superconductor NeutralB. Riley FBR, Inc.
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28.04.2017American Superconductor OutperformFBR & Co.
19.05.2016American Superconductor OutperformFBR Capital
13.01.2016American Superconductor BuyRodman & Renshaw, LLC
17.03.2011American Superconductor buyJefferies & Company Inc.
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06.07.2018American Superconductor NeutralB. Riley FBR, Inc.
21.07.2017American Superconductor Mkt PerformFBR & Co.
04.07.2011American Superconductor holdCitigroup Corp.
07.04.2011American Superconductor holdCitigroup Corp.
07.04.2011American Superconductor equal-weightBarclays Capital
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21.01.2009American Superconductor neues KurszielRBC Capital Markets
11.06.2008American Superconductor neues KurszielRBC Capital Markets

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