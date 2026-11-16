NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel Verlust hätte ein American Superconductor-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Rentabler American Superconductor-Einstieg?

Wer vor Jahren in American Superconductor eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Die American Superconductor-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das American Superconductor-Papier letztlich bei 33,91 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Superconductor-Aktie investiert, befänden sich nun 29,490 American Superconductor-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (24,13 USD), wäre die Investition nun 711,59 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 28,84 Prozent verringert.

Der American Superconductor-Wert an der Börse wurde auf 1,17 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net