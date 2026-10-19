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American Superconductor-Performance

NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in American Superconductor von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in American Superconductor eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Superconductor Corp
23.50 EUR -0.32 EUR -1.34 %
Charts | News | Analysen

American Superconductor-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 60,02 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die American Superconductor-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,666 American Superconductor-Aktien. Die gehaltenen American Superconductor-Papiere wären am 16.10.2026 42,77 USD wert, da der Schlussstand 25,67 USD betrug. Mit einer Performance von -57,23 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

American Superconductor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle American Superconductor Aktie News

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Datum Rating Analyst
06.07.18 American Superconductor Neutral B. Riley FBR, Inc.
21.07.17 American Superconductor Mkt Perform FBR & Co.
28.04.17 American Superconductor Buy Rodman & Renshaw, LLC
28.04.17 American Superconductor Outperform FBR & Co.
19.05.16 American Superconductor Outperform FBR Capital

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