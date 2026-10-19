NASDAQ Composite Index-Titel American Superconductor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in American Superconductor von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren in American Superconductor eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
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American Superconductor-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 60,02 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die American Superconductor-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,666 American Superconductor-Aktien. Die gehaltenen American Superconductor-Papiere wären am 16.10.2026 42,77 USD wert, da der Schlussstand 25,67 USD betrug. Mit einer Performance von -57,23 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
American Superconductor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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