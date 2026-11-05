NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Americas Car-Mart-Investment von vor 5 Jahren verloren

Profitable Americas Car-Mart-Investition?

05.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Americas Car-Mart eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 05.11.2021 wurde das Americas Car-Mart-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 126,09 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,793 Americas Car-Mart-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1,00 USD, da sich der Wert einer Americas Car-Mart-Aktie am 04.11.2026 auf 1,26 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 99,00 Prozent.

Americas Car-Mart markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,07 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net