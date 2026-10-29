NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Americas Car-Mart von vor 3 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Americas Car-Mart eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
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Das Americas Car-Mart-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Americas Car-Mart-Papier bei 64,40 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Americas Car-Mart-Aktie investiert hätte, hätte er nun 155,280 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 134,64 USD, da sich der Wert eines Americas Car-Mart-Anteils am 28.10.2026 auf 0,87 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 98,65 Prozent verringert.
Americas Car-Mart war somit zuletzt am Markt 7,24 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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