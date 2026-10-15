NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Americas Car-Mart von vor 10 Jahren eingebracht

Investmentbeispiel

15.10.26 16:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Americas Car-Mart-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Americas Car-Mart-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 37,79 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Americas Car-Mart-Aktie investierten, hätten nun 2,646 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 1,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3,60 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 96,40 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Americas Car-Mart belief sich jüngst auf 12,23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net