DAX 25.334 +0,1%ESt50 6.157 -0,5%MSCI World 4.916 -1,0%Top 10 Crypto 10,80 -0,7%Nas 26.591 -0,4%Bitcoin 72.830 -0,1%Euro 1,1207 +0,5%Öl 105,4 -0,6%Gold 4.158 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Investmentbeispiel

NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Americas Car-Mart von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Americas Car-Mart-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
1.39 USD 0.03 USD 2.21 %
Charts | News | Analysen

Vor 10 Jahren wurde das Americas Car-Mart-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 37,79 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Americas Car-Mart-Aktie investierten, hätten nun 2,646 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 1,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3,60 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 96,40 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Americas Car-Mart belief sich jüngst auf 12,23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Americas Car-Mart Aktie News

Werbung

Americas Car-Mart Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Americas Car-Mart nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.