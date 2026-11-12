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Rentable Americas Car-Mart-Investition?

NASDAQ Composite Index-Titel Americas Car-Mart-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Americas Car-Mart von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren Americas Car-Mart-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
0.95 USD -0.01 USD -0.90 %
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades Americas Car-Mart-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Americas Car-Mart-Papier 40,60 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 USD in die Americas Car-Mart-Aktie investierten, hätten nun 24,631 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2026 23,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 0,96 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 97,64 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Americas Car-Mart eine Marktkapitalisierung von 7,27 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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