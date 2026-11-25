Investmentbeispiel

Vor Jahren AngioDynamics-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die AngioDynamics-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,98 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 143,266 AngioDynamics-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2026 1.600,29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,17 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 60,03 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von AngioDynamics belief sich jüngst auf 463,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net