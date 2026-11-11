NASDAQ Composite Index-Titel AngioDynamics-Aktie: So viel hätte eine Investition in AngioDynamics von vor 10 Jahren gekostet

AngioDynamics-Anlage unter der Lupe

11.11.26 16:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in AngioDynamics-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurde das AngioDynamics-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die AngioDynamics-Anteile bei 16,90 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in das AngioDynamics-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 591,716 AngioDynamics-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7.142,01 USD, da sich der Wert eines AngioDynamics-Papiers am 10.11.2026 auf 12,07 USD belief. Aus 10.000 USD wurden somit 7.142,01 USD, was einer negativen Performance von 28,58 Prozent entspricht.

Der AngioDynamics-Wert an der Börse wurde auf 506,64 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net