NASDAQ Composite Index-Titel AngioDynamics-Aktie: So viel hätte eine Investition in AngioDynamics von vor 3 Jahren abgeworfen

Langfristige Performance

28.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren AngioDynamics-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die AngioDynamics-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 6,36 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,723 AngioDynamics-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 192,77 USD, da sich der Wert eines AngioDynamics-Papiers am 27.10.2026 auf 12,26 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 92,77 Prozent vermehrt.

AngioDynamics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 516,28 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net