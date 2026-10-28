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NASDAQ Composite Index-Titel AngioDynamics-Aktie: So viel hätte eine Investition in AngioDynamics von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren AngioDynamics-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AngioDynamics Inc.
10.80 EUR -0.10 EUR -0.92 %
Charts | News | Analysen

Die AngioDynamics-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 6,36 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,723 AngioDynamics-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 192,77 USD, da sich der Wert eines AngioDynamics-Papiers am 27.10.2026 auf 12,26 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 92,77 Prozent vermehrt.

AngioDynamics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 516,28 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
05.01.18 AngioDynamics Hold Craig Hallum
07.04.17 AngioDynamics Overweight Cantor Fitzgerald
08.02.17 AngioDynamics Equal Weight Barclays Capital
04.11.16 AngioDynamics Buy Cantor Fitzgerald
08.01.16 AngioDynamics Buy Canaccord Adams

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