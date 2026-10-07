NASDAQ Composite Index-Titel AngioDynamics-Aktie: So viel hätte eine Investition in AngioDynamics von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren in AngioDynamics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
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Am 07.10.2021 wurde das AngioDynamics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren AngioDynamics-Anteile an diesem Tag 26,63 USD wert. Bei einem AngioDynamics-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,755 AngioDynamics-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (14,42 USD), wäre das Investment nun 54,15 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 45,85 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von AngioDynamics belief sich zuletzt auf 651,08 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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