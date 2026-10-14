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Lukratives AngioDynamics-Investment?

NASDAQ Composite Index-Titel AngioDynamics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AngioDynamics von vor 10 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die AngioDynamics-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AngioDynamics Inc.
10.20 EUR 0.55 EUR 5.70 %
Charts | News | Analysen

Das AngioDynamics-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 17,07 USD. Bei einem AngioDynamics-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 58,582 AngioDynamics-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 13.10.2026 638,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,90 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 36,15 Prozent.

Der Marktwert von AngioDynamics betrug jüngst 475,49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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AngioDynamics Analysen

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
05.01.18 AngioDynamics Hold Craig Hallum
07.04.17 AngioDynamics Overweight Cantor Fitzgerald
08.02.17 AngioDynamics Equal Weight Barclays Capital
04.11.16 AngioDynamics Buy Cantor Fitzgerald
08.01.16 AngioDynamics Buy Canaccord Adams

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