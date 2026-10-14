NASDAQ Composite Index-Titel AngioDynamics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AngioDynamics von vor 10 Jahren verloren

Lukratives AngioDynamics-Investment?

14.10.26 16:00 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die AngioDynamics-Aktie gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Das AngioDynamics -Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 17,07 USD. Bei einem AngioDynamics-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 58,582 AngioDynamics-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 13.10.2026 638,55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,90 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 36,15 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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