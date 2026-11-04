NASDAQ Composite Index-Titel AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AngioDynamics von vor 5 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in AngioDynamics-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades AngioDynamics-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die AngioDynamics-Aktie an diesem Tag bei 30,48 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 32,808 AngioDynamics-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 11,73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 384,84 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 61,52 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von AngioDynamics bezifferte sich zuletzt auf 494,91 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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